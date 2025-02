Exército israelense afirma ter bombardeado 'indivíduos armados' em Gaza

No domingo, "vários indivíduos armados que se dirigiam às tropas (israelenses) no sul da Faixa de Gaza foram bombardeados por um avião (da força aérea israelense)", disseram os militares em um comunicado.

O Exército israelense afirmou, neste domingo (16), que realizou um bombardeio que atingiu "vários indivíduos armados" na Faixa de Gaza, pouco antes de uma declaração do Hamas de que um ataque israelense havia matado dois policiais.

O movimento islamista palestino indicou que dois policiais foram mortos e outro ficou ferido em um bombardeio perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza.

Segundo o Hamas, os agentes foram atingidos por um ataque israelense "enquanto estavam posicionados para garantir a ajuda na área de Al Shawka, a leste de Rafah", detalhou um comunicado do Ministério do Interior do movimento.

