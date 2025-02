Esfaqueamento na Áustria foi um 'ataque islamista', diz ministro do Interior

O ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, classificou, neste domingo (16), o esfaqueamento que matou um adolescente e feriu outras cinco pessoas no sul do país no sábado como um "ataque islamista".

"É um ataque islamista que tem ligações com o EI [grupo jihadista Estado Islâmico]", afirmou o ministro em Villach, cidade do sul da Áustria onde ocorreu o incidente.