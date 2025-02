Eintracht vence lanterna Kiel e reforça 3ª posição no Alemão

O Eintracht Frankfurt venceu o lanterna Holstein Kiel por 3 a 1 neste domingo (16), pela 22ª rodada, e reforçou sua terceira posição no Campeonato Alemão, com cinco pontos à frente do RB Leipzig (4º).

O time de Frankfurt também se colocou cinco pontos atrás do vice-líder Bayer Leverkusen, e abriu boa distância sobre o quinto colocado, o Freiburg (seis pontos), ficando em uma posição confortável na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.