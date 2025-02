Combatentes do M23 tomam outra cidade importante no leste da RDC

Colunas de combatentes do grupo M23, apoiados por tropas ruandesas, tomaram, neste domingo (16), Bukavu, outra cidade importante do leste da República Democrática do Congo (RDC), um avanço que preocupa a União Africana, que alertou para o risco de uma "balcanização".

O grupo chegou à periferia de Bukavu na sexta-feira, após ter tomado o controle do aeroporto situado a 30 km dali, seguindo o avanço que lhes permitiu se apoderarem no fim de janeiro da cidade de Goma, capital da província de Kivu do Norte.