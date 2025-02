Cidade alemã oferece cerveja gratuita para atrair eleitores

Eleitores que votaram antecipadamente em uma seção eleitoral de Duisburg tiveram direito a uma bebida gratuita. Proposta tenta reverter baixo comparecimento no passado.A cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, criou uma maneira pouco ortodoxa de atrair eleitores a votarem nas eleições nacionais, que acontecerão em 23 de fevereiro. Cidadãos com direito a voto que entregaram sua cédula antecipadamente em uma seção eleitoral do município até o começo da tarde deste sábado (15/02) ganharam uma cerveja grátis. O cupom também poderia ser usado para comprar uma bebida não alcoólica. O projeto foi apoiado por uma cervejaria local, segundo a prefeitura de Duisburg. Segundo a agência de notícias alemã dpa, 80 eleitores compareceram nas primeiras horas para aproveitar a oferta. Baixa participação eleitoral De acordo com o oficial eleitoral de Duisburg, Martin Murrack, a proposta foi criada para reverter o histórico de baixo comparecimento de eleitores na parte norte da cidade. No país, o voto não é obrigatório como no modelo brasileiro, e a cédula pode ser enviada antecipadamente por correio ou entregue em algumas seções eleitorais. Na eleição federal de 2021, por exemplo, apenas 63,3% dos eleitores do distrito eleitoral de Duisburg II compareceram para votar, em comparação com uma média nacional de 76,6%. "Com essa campanha incomum, nossos carnavalescos estão garantindo que a eleição federal esteja mais uma vez no centro das atenções. Ela também atrai os cidadãos que não são persuadidos a votar pelos cartazes eleitorais ou campanhas informativas habituais", disse Murrack, descrevendo-a como "um benefício claro para o comparecimento dos eleitores e, portanto, para a nossa democracia." Os alemães irão às urnas em 23 de fevereiro para votar em eleições parlamentares ofuscadas pelo retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, bem como por um debate interno acalorado sobre migração. Autor: Dmytro Hubenko