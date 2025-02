Chanceler da Alemanha diz que UE pode reagir às tarifas de Trump, mas prefere acordo

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que a União Europeia (UE) é forte "o bastante" para conter as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e responder a tudo que está prejudicando a economia europeia, em entrevista para a Bloomberg TV, no sábado.

"Devemos reagir sempre de uma forma que ofereça a chance de um acordo porque é melhor para todas as partes envolvidas", defendeu ao mencionar ser a favor do livre comércio.