Avós se mobilizam contra a extrema-direita na Alemanha

Olivier FENIET, com Edouard MERLO em Berlim

Olivier FENIET, com Edouard MERLO em Berlim Autor

Sua missão: proteger a democracia para as gerações futuras. Sua marca registrada: um gorro de lã, feito quase sempre a mão, que permite identificá-las em manifestações que reuniram centenas de milhares de pessoas nas últimas semanas.

As "Avós contra a Direita", que se distinguem nas manifestações por seus gorros de lã grossa, se mobilizam para proteger a democracia e lutar contra os discursos nacionalistas e anti-imigrantes que dominam a campanha para as eleições legislativas na Alemanha.

As "Omas gegen Rechts", no entanto, não aguardaram a reta final para as eleições para se mobilizar. "Ser velho não significa que se tenha que ficar calado", repetem há sete anos.

Aos 60, 70 e até 90 anos, estas ativistas, que cresceram nas décadas do pós-guerra marcadas pela memória do Holocausto, sentem que têm um dever.

"Tive a sorte de viver em paz e democracia durante 58 anos" e "é isso que quero preservar para meus três netos", diz Gabi Heller, que lidera um grupo de "Omas" em Nuremberg, cidade grande do sul da Baviera.