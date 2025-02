Autoridades chinesas distribuem dinheiro para incentivar casamentos

A casamenteira Feng Yuping posa com um pôster apresentando um incentivo governamental de 1.500 yuans (US$ 205) para pessoas se casarem em Luliang, província de Shanxi, norte da China / Crédito: ADEK BERRY / AFP

Pouco depois de registrarem seu casamento, Zhang Gang e Weng Linbin posam em frente a um fundo vermelho decorado com o emblema do governo chinês e mostram um maço de notas recebidas como recompensa pelo casamento. Luliang, a cidade natal de Zhang na província de Shanxi, no norte do país, é um dos muitos lugares na China onde as autoridades locais oferecem incentivos para encorajar os casais a se casarem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O pagamento de 1.500 yuans (R$ 1.182) para o jovem casal faz parte das medidas para aumentar a população do país, que se contraiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024.

A soma é a metade do salário médio mensal da população urbana de Luliang e mais do que seus compatriotas rurais normalmente recebem, de acordo com dados oficiais. “Acho que essa política é bastante eficaz para melhorar a situação atual do casamento e do romance”, disse Zhang à AFP. “Quando contei a meus amigos sobre a política, todos acharam ótimo". Guerra Fria digital: a influência da China sobre os EUA e o Brasil | SAIBA MAIS

Entretanto, a geração mais jovem da China não está entusiasmada com a ideia do casamento. O número de casamentos no ano passado caiu 20% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados na segunda-feira. Quanto a ter filhos, os especialistas dizem que os altos custos associados à educação e aos cuidados com eles e o mercado de trabalho desafiador para os recém-formados são fatores desencorajadores. Quando os incentivos em dinheiro da Lulian foram anunciados on-line, muitos comentaram que o valor não era suficiente para justificar um compromisso.

Mas a contribuição financeira, que no caso das mulheres é concedida até os 35 anos de idade, é apenas a parte mais atraente do pacote. BYD: montadora chinesa integrará DeepSeek para direção autônoma | ENTENDA Incentivos financeiros ao casamento: entenda subsídios Essa tradicional cidade mineira também oferece subsídios e contribuições para o seguro de saúde para o registro de recém-nascidos.

Além disso, os casais recebem 2.000 yuans pelo primeiro filho, 5.000 yuans pelo segundo e 8.000 yuans pelo terceiro (R$ 1.558, R$ 3.895 e R$ 6.232). É feriado na quarta-feira em um cartório de registro civil em Luliang, e um grande número de casais aproveita o incentivo que começou a ser distribuído em 1º de janeiro. Em vez de uma marcha nupcial, o toque persistente de uma máquina de contar dinheiro anima a sala onde os jovens pombinhos recolhem maços de notas de 100 yuans.