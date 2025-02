'Ainda Estou Aqui', 'Conclave' e 'O Brutalista' disputam BAFTA antes do Oscar

A produção brasileira também pode se beneficiar da polêmica em torno de "Emilia Perez", premiado anteriormente no Festival de Cannes e no Globo de Ouro, embora os membros da Academia Britânica tenham começado a votar antes da revelação de tuítes racistas e islamofóbicos de Karla Sofía Gascón.

"Ainda Estou Aqui" não será o único representante latino-americano entre os indicados ao BAFTA, já que Selena Gómez e Zoë Saldaña, americanas de origens mexicanas e dominicanas, respectivamente, estão concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em "Emilia Pérez".

Entre as estrelas esperadas no tapete vermelho do Royal Festival Hall, em Londres, estão as americanas Demi Moore ("A Substância") e Ariana Grande ("Wicked"), além do franco-americano Timothée Chalamet ("Um Perfeito Desconhecido"), que também estão indicados para Melhor Atriz ou Ator.

A cerimônia não contará este ano com a presença do príncipe William, presidente honorário do BAFTA, e sua esposa, Catherine, segundo anúncio do Palácio de Kensington.

