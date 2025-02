Zelensky lembra que 'decisões não podem ser tomadas' sobre a Ucrânia sem Kiev e UE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistiu, neste sábado (15), que decisões não devem ser tomadas sobre o fim do conflito com a Rússia sem contar com Kiev e seus aliados da União Europeia, depois que os Estados Unidos iniciaram diálogos diretos com Moscou.

"Não podem ser tomadas decisões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, como não podem ser tomadas decisões sobre a Europa sem a Europa. A Europa tem que ter um assento na mesa" das conversações, disse Zelensky na Conferência de Segurança de Munique.