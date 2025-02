Trump critica imprensa e defende relação com Elon Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu sua relação com Elon Musk no trecho de uma entrevista transmitida neste sábado (15), no qual zombou dos meios de comunicação que atribuem uma influência crescente ao homem mais rico do mundo e o chamam de "presidente Musk".

"Elon me ligou e disse: 'Sabe, eles estão tentando nos separar'. Eu disse: 'Absolutamente'", afirmou Trump ao canal conservador Fox News, que transmitirá a versão completa da entrevista com os dois bilionários na próxima terça-feira.