Refém israelense libertado conhece nome da filha nascida durante seu cativeiro

Entre lágrimas e abraços, Sagui Dekel-Chen, recém-libertado após quase 500 dias em cativeiro em Gaza, finalmente soube, neste sábado (15), o nome de filha mais nova, nascida dois meses após ter sido sequestrado por milicianos do Hamas, em outubro de 2023.

O casal se reencontrou em uma base militar no sul de Israel, para onde Sagui Dekel-Chen foi levado junto com outros dois reféns: o russo-israelense Sasha Trupanov, 29 anos, e o israelense-argentino Yair Horn, 46 anos, libertados neste sábado sob o acordo de cessar-fogo com o Hamas, em vigor desde 19 de janeiro.

Os três homens foram levados de suas casas em Nir Oz, um kibutz localizado próximo à fronteira de Gaza, durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

"Nosso Sagui está em casa. Um amigo, filho, companheiro e, o mais importante, um pai, retornou", disse a família de Dekel-Chen em um comunicado compartilhado pelo fórum de famílias de reféns.