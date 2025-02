Rebeldes apoiados por Ruanda tomam aeroporto no leste do Congo

Os rebeldes do M23 entraram na cidade de 1,3 milhão de habitantes e estavam avançando em direção ao centro, de acordo com Jean Samy, vice-presidente da sociedade civil em Kivu do Sul. Ele relatou tiros em alguns locais.

Rebeldes apoiados por Ruanda no leste da República Democrática do Congo (RDC) entraram nesta sexta, 14, em Bukavu, segunda maior cidade da região. O avanço foi a mais recente conquista de terreno desde uma grande escalada da luta contra as forças do governo.

Minerais

O M23, que é apoiado por cerca de 4 mil soldados da vizinha Ruanda, assumiu o controle da maior cidade do leste do Congo, Goma, no fim de janeiro. Os rebeldes são os mais proeminentes de mais de 100 grupos armados que disputam o controle do leste do país, rico em minerais.

A rebelião matou pelo menos 2 mil pessoas em Goma. A agência Associated Press não pôde confirmar quem estava no controle do aeroporto de Kavumu, que está localizado a cerca de 30 quilômetros de Bukavu, capital da Província de Kivu do Sul. Autoridades do governo da RDC não comentaram o avanço do M23.