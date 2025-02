(Israel palestinos Hamas reféns presos, Central, 772 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

O movimento islamista palestino Hamas libertou, neste sábado, três reféns israelenses em troca de 369 presos palestinos, como parte do sexto intercâmbio com Israel sob o cessar-fogo vigente na Faixa de Gaza, que esteve prestes a ser rompido esta semana.

Três homens israelenses, todos com dupla nacionalidade, foram libertados neste sábado no âmbito do acordo de trégua entre Israel e Hamas, após mais de 16 meses de cativeiro em Gaza.

Zelensky pede que EUA não tome decisões sobre Ucrânia sem Kiev e UE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou os Estados Unidos, neste sábado (15), a não chegarem a um acordo com a Rússia sem contar com Kiev e seus aliados da União Europeia, aos quais pediu o fortalecimento de sua unidade para participar das negociações sobre o fim do conflito na Ucrânia.

(Alemanha defesa Rússia Ucrânia conflito, Central, 751 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN FRANCISCO:

Conselho da OpenAI rejeita oferta de compra de Elon Musk

O presidente da OpenAI disse, na noite de sexta-feira, que o conselho da empresa rejeitou por unanimidade uma oferta de Elon Musk para comprar a companhia de inteligência artificial por 97,4 bilhões de dólares (R$ 557,8 bilhões).

(Eco Tecnologia IA, 453 palavras, já transmitida)

FOTO ARQUIVO

HAVANA:

Suspensão de remessas pela Western Union vai afetar o cubano comum?

A suspensão do envio de remessas pela Western Union para Cuba, motivada pelas novas sanções de Washington, afetará pouco o cubano comum, mas acostumado a buscar formas alternativas com melhores taxas de câmbio, avaliam analistas.

Por Leticia PINEDA

(Cuba economia sanção divisas, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

BUENOS AIRES:

Milei promove criptomoeda que movimentou milhões de caiu em seguida

O presidente argentino, Javier Milei, promoveu, na sexta-feira, pelas redes sociais, um projeto baseado no investimento em criptomoedas com o objetivo de financiar pequenas empresas, mas horas depois se retratou e decidiu "não seguir difundindo-o" após a queda do ativo.

(Eco Argentina criptomoeda, 400 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

JACARTA:

Orangotango perdido em mina de carvão, símbolo do desmatamento na Indonésia

A imagem impactante de um orangotango desorientado, perambulando por uma mina de carvão a céu aberto, capturada recentemente na ilha de Bornéu, ilustra a grave ameaça enfrentada por estes grandes símios no arquipélago indonésio devastado pelo desmatamento.

Por Dessy SAGITA

(Indonésia animais mineração meio ambiente carvão preservação, Ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

PARIS:

Sinner chega a acordo com a WADA e recebe suspensão de 3 meses por doping

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, ficará suspenso até o início de maio depois de chegar a um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA), que havia pedido uma suspensão dois anos depois que o jogador testou positivo para clostebol, uma substância proibida.

(Tênis doping Sinner, Central, 719 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]