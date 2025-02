Medo de voar? O aeroporto de Skopje pensou em tudo... até em um cão!

O espaço na Macedônia apresenta aos visitantes um golden retriever para relaxar antes do embarque no avião; confira

Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este golden retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte.

A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de "Zen Dog", após uma pesquisa de satisfação.