Junta birmanesa critica ordem de captura emitida pela Argentina

"Gostaríamos de sugerir à Argentina que, se quiser criticar Mianmar de acordo com a lei, nomeie primeiro os juízes de que necessita e que estão vacantes para sua magistratura nacional", acrescentou.

As declarações do porta-voz fazem menção a informes publicados em dezembro, segundo os quais a Argentina ainda precisa nomear 150 juízes em todos os níveis do Judiciário.

A ordem de captura argentina, à qual a AFP teve acesso na sexta-feira, foi emitida pela juíza María Servini no âmbito de uma investigação aberta em 2021 após uma denúncia de um grupo rohinya.

Esta minoria muçulmana é originária de Mianmar, um país majoritariamente budista, onde está sujeita a um regime similar ao apartheid, segundo a ONG Anistia Internacional.