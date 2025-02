João Fonseca vence sérvio Laslo Djere e vai à final do ATP 250 de Buenos Aires

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a final do ATP 250 de Buenos Aires ao derrotar o sérvio Laslo Djere neste sábado (15). João, número 99 no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/3), 5-7 e 6-1, em duas horas e 36 minutos na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jovem de 18 anos, que contou com o apoio de vários brasileiros nas arquibancadas, é o segundo tenista do país a chegar na final do torneio na capital argentina, seguindo os passos do ex-número 1 do mundo Gustavo Kuerten, campeão em 2001.