Hamas diz que EUA deve 'obrigar' Israel a cumprir condições da trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, neste sábado (15), que os Estados Unidos, um dos mediadores do acordo de cessar-fogo em Gaza, deve "obrigar" Israel a respeitar as condições do pacto para garantir a libertação de reféns.

"Os Estados Unidos devem obrigar a ocupação a cumprir o acordo se de verdade se importam com as vidas dos prisioneiros [reféns]", declarou Hazem Qassem, um porta-voz do Hamas, em nota emitida após a libertação de três reféns israelenses em troca de presos palestinos, neste sábado.