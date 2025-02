Ao menos 25 são detidos por ataque contra comboio da ONU no Líbano

O ministro do Interior do Líbano, general Ahmad Al Hajjar, anunciou, neste sábado (15), a detenção de mais de 25 pessoas no dia seguinte de um ataque contra um comboio das Nações Unidas em Beirute, em uma via bloqueada por apoiadores do Hezbollah.

"Não significa que estes detidos tenham executado o ataque", declarou o ministro aos jornalistas, após uma reunião de segurança, convocada de forma urgente. A investigação, acrescentou, "vai revelar quem é o responsável e quem realizou" a agressão.