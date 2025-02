Acidente de ônibus deixa um morto e pelo menos 30 feridos em El Salvador

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas neste sábado (15) após um ônibus cair em um barranco no leste de El Salvador, no segundo acidente deste tipo na América Central em uma semana, anunciou a presidência do país.

O veículo saiu da pista e capotou vários metros abaixo da estrada em uma área arborizada no quilômetro 75 da rodovia Pan-Americana, uma região conhecida como Quebrada Seca, na localidade de San Vicente.