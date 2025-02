Wall Street fecha sem tendência definida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As vendas no varejo caíram 0,9% em janeiro nos Estados Unidos em relação a dezembro, segundo dados oficiais divulgados hoje. Maior do que o esperado, a queda foi causada em parte pelo mau tempo, que enfraqueceu a demanda, mas também pode mostrar "um pouco de cansaço do consumidor", disse o analista do Briefing.com Patrick O'Hare.