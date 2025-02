Vou me encontrar com Putin e com Trump para acabar com a guerra, afirma ZelenskI

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou que irá se reunir pessoalmente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociações de paz e para "acabar com a guerra de uma vez". Ele, no entanto, não forneceu um prazo para que o encontro aconteça. Durante um painel na Conferência de Segurança de Munique, Zelenski afirmou que a única razão para sentar à mesa com Putin seria discutir um acordo de paz duradoura para o povo ucraniano.