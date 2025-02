Trump cria conselho de 'dominância energética', aumentando produção de petróleo e gás

"Vamos ganhar mais dinheiro do que qualquer pessoa já ganhou com energia", disse o republicano no Salão Oval hoje. Os EUA têm "energia limpa, uma bela energia muito limpa.Temos sorte de tê-la. Eu a chamo de ouro líquido sob nossos pés. E vamos utilizá-la".

Em conjunto, as ações ressaltaram o compromisso do governo de aumentar a produção de energia americana, principalmente de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)