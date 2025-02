Traficante holandês que havia fingido sua morte é assassinado no México

Um traficante de drogas holandês que figurava na lista dos criminosos mais procurados pela Europol, e que havia fingido sua morte em 2024, foi assassinado em uma localidade do centro do México, informou nesta sexta-feira (14) uma fonte do Ministério Público local.

Marco Ebben, de 32 anos, foi baleado na quinta-feira em um edifício residencial de Atizapán de Zaragoza, município do Estado do México, a cerca de 25 quilômetros da capital.