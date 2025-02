Texas tem surto de sarampo em meio a queda da vacinação nos EUA

Um surto crescente de sarampo no estado americano do Texas infectou 48 pessoas, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (14), um sinal de que a doença infantil, controlada há décadas, retorna à medida que as taxas de vacinação diminuem. O surto ocorre no momento em que Robert F. Kennedy Jr. acaba de ser confirmado como secretário de Saúde dos Estados Unidos. Para ele, as vacinas contra o sarampo, a caxumba e a rubéola estão ligadas ao autismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A grande maioria dos pacientes são crianças que não estavam vacinadas, ou cujo status de vacinação era desconhecido. Treze delas foram internadas.

As taxas de vacinação infantil diminuem nos Estados Unidos, uma tendência que acelerou durante a pandemia de covid-19, quando as preocupações em torno do desenvolvimento rápido de algumas vacinas, somadas à desinformação, reduziram ainda mais a confiança nas instituições de saúde pública. - Campo maior para o sarampo - "Existem áreas nos Estados Unidos que são suscetíveis, e não me surpreende que isso ocorra no condado que tem as menores taxas de vacinação do estado", disse à AFP o pesquisador principal da Universidade Johns Hopkins, Amesh Adalja.