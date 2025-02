Reino Unido anuncia novas sanções contra pessoas próximas de Putin e unidades da Rosatom

O Reino Unido anunciou nesta sexta, 14, novas sanções direcionadas a pessoas próximas do presidente russo, Vladimir Putin, como parte de sua resposta à invasão da Ucrânia e ao fortalecimento das medidas contra o Kremlin.

Segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico, os alvos incluem Pavel Fradkov, vice-ministro da Defesa da Rússia; Vladimir Selin, chefe de uma divisão do Ministério da Defesa; e Artem Chaika, empresário ligado ao setor extrativo e filho de Yuri Chaika, membro do Conselho de Segurança da Rússia. Todos fazem parte da lista de anticorrupção "Navalny 50", criada pela Fundação Anti-Corrupção (FBK), organização fundada por Alexei Navalny, que morreu há quase um ano.