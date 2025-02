Qualquer paz negociada entre Rússia e Ucrânia será duradoura, diz secretário dos EUA

Os comentários responderam perguntas de repórteres sobre a confiabilidade no compromisso de Putin com a paz na Europa, após o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, sugerir que líderes mundiais não devem confiar na disposição do líder russo para encerrar a guerra.

Contudo, o secretário de Defesa americano reconheceu que ainda não sabe quais serão os termos das negociações e qual será a divisão de fronteiras. Hegseth voltou a afirmar que a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não é provável, assim como um acordo em que o país mantenha suas fronteiras originais. "Isso não parece ser entendido por eles ucranianos. Mas não vou colocar limites no que Trump ainda deve negociar com os líderes soberanos", acrescentou.

Segundo ele, autoridades da Ucrânia, Rússia e "provavelmente" alguns representantes da Europa devem participar das negociações do acordo de paz, junto do presidente dos EUA, Donald Trump, e de autoridades de segurança americanas.