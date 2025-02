Presidente quer fechar acordo nuclear com Rússia e China

Donald Trump disse nesta quinta, 13, que deseja negociar um controle de armas nucleares com Rússia e China, para que eventualmente os três países possam cortar pela metade seus orçamentos de defesa. Ele lamentou as centenas de bilhões de dólares gastos na construção de armas nucleares e disse que espera obter compromissos para cortar gastos. "Não há razão para estarmos construindo armas nucleares novas, já temos tantas", disse. "Você poderia destruir o mundo 50 vezes, 100 vezes."

Enquanto EUA e Rússia possuem grandes estoques de armas desde a Guerra Fria, Trump previu que China alcançaria sua capacidade de causar devastação "dentro de cinco ou seis anos". A ideia de negociar um acordo com Rússia e China para cortar pela metade os gastos com defesa contradiz o que Trump vem exigindo de aliados europeus, que deveriam, segundo ele, aumentar os gastos militares de 2% para 5% do PIB - os EUA gastam 3,4% do PIB em defesa.