Preço do petróleo cai após diálogos de paz na Ucrânia

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (14), com o mercado atento às negociações de paz em torno do conflito na Ucrânia, o que poderia significar um alívio das sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 0,37%, para 74,74 dólares. Seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em março, recuou 0,77%, para 70,74 dólares.