Popularidade de Lula cai a níveis inéditos em seus três mandatos

A popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva caiu para o nível mais baixo de seus três mandatos como presidente do Brasil, situando-se em 24%, segundo uma pesquisa publicada nesta sexta-feira (14) pelo instituto Datafolha.

Seu governo também tem enfrentado dificuldades para se comunicar com os eleitores nas redes sociais.

Das 2.007 pessoas entrevistadas nos dias 10 e 11 de fevereiro pelo Datafolha, instituto de referência no Brasil, 24% avaliaram o governo de Lula como "bom" ou "muito bom", com uma margem de erro de dois pontos. Em dezembro, essa aprovação era de 35%.

Depois de concluir dois mandatos (2003-2010) com popularidade recorde, um escândalo de corrupção abalou a imagem de Lula e o levou à prisão. Absolvido pela Justiça, ele retornou à presidência após vencer as eleições de 2022 contra o então presidente Jair Bolsonaro.

Agora, sua popularidade nunca esteve tão baixa.

O menor nível de aprovação anterior remonta a 2005, quando atingiu 28%, no auge do escândalo de corrupção do Mensalão, durante seu primeiro mandato, segundo vários meios de comunicação locais.