O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, se reunirá nesta sexta-feira (14) na Alemanha com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, após a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, que gera o temor de uma solução para a guerra que prejudique Kiev.

Cruz Vermelha expressa preocupação com reféns israelenses em Gaza

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) expressou nesta sexta-feira (14) sua preocupação com os reféns em Gaza, antes da libertação de três pessoas prevista para sábado, como parte do frágil cessar-fogo em vigor entre Israel e Hamas.

No Rio, seguir o GPS pode levar do paraíso à morte

Uma das vítimas voltava de uma visita ao icônico Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Outra pegou um Uber para sair à noite na capital fluminense.

EUA: juiz bloqueia temporariamente congelamento do financiamento dos programas de ajuda

Um juiz federal bloqueou temporariamente o congelamento do financiamento dos programas de ajuda e desenvolvimento dos Estados Unidos ordenado pelo governo do presidente Donald Trump, segundo os documentos judiciais obtidos pela AFP nesta sexta-feira.

Papa Francisco hospitalizado em Roma com bronquite

O papa Francisco foi internado em um hospital de Roma nesta sexta-feira (14) devido a uma bronquite, que provocou dificuldades respiratórias nos últimos dias, anunciou a Santa Sé.

Navios da Otan navegam pelo Báltico para evitar sabotagens

Sob um céu nublado, o Schiedam navega pelas águas do estreito de Øresund, entre a Suécia e a Dinamarca. Participante da operação 'Sentinela do Báltico' da Otan, este caça-minas holandês tem a missão de proteger as infraestruturas submarinas da região.

Japão utiliza reserva estratégica de arroz para conter aumento dos preços

O governo do Japão decidiu desbloquear sua reserva estratégica de arroz para conter o aumento persistente dos preços do alimento, fundamental para a culinária do país.

Vencedor do Goncourt 2024 denunciado por suposta apropriação de história real

O escritor franco-argelino Kamel Daoud, que ganhou o prêmio Goncourt no ano passado por seu romance “Houris”, foi processado por uma compatriota, Saada Arbane, que o acusa de ter se apropriado da história da vida dela para escrever sua obra.

França justiça cultura Argélia literatura

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

