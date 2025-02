Países grandes, que deveriam proteger o mundo, estão causando guerras, diz integrante da UE

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que não há alternativa para a paz mundial além de uma força-tarefa coletiva de diversos países para alcançar esse objetivo. Durante discurso na Conferência de Segurança de Munique, Kallas enfatizou a necessidade de revisar as leis internacionais de proteção estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), adaptando-as aos desafios atuais.

"As regras da ONU estão lá, mas não há consequências para os países que as violam", acrescentou. "A ONU determina que as armas nucleares devem ficar com os países grandes, não com os pequenos, para garantir a paz e proteger o mundo. No entanto, são esses países com poderio nuclear que estão causando as guerras", completou.