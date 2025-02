Ostapenko põe fim nas semifinais ao reinado de Swiatek em Doha

Campeã de Roland Garros em 2017, a letã de 27 anos venceu por 6-3 e 6-1, alcançando a quinta vitória em cinco duelos contra a polonesa, que chegou com uma sequência de 15 vitórias consecutivas na capital do Catar desde 2022.

A tenista número 2 do mundo, Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do WTA 1000 de Doha, foi eliminada nesta sexta-feira (14) nas semifinais desse torneio por Jelena Ostapenko (37ª), a quem nunca venceu no circuito profissional.

A número 2 do mundo já havia sido eliminada nas semifinais do Aberto da Austrália, no final de janeiro, por aquela que seria a campeã do torneio, Madison Keys (6º).

Graças à vitória sobre a última das 16 cabeças de chave que ainda estava na disputa em Doha, dois dias depois de ter eliminado a número 4 do mundo, Jasmine Paolini, Ostapenko conseguiu vencer duas tenistas do Top 5 no mesmo torneio pela primeira vez em sua carreira.

"Estava bastante confiante (...) porque já nos enfrentamos várias vezes e sei jogar contra ela", admitiu Ostapenko.