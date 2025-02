Navios da Otan navegam pelo Báltico para evitar sabotagens

Sob um céu nublado, o Schiedam navega pelas águas do estreito de Øresund, entre a Suécia e a Dinamarca. Participante da operação 'Sentinela do Báltico' da Otan, este caça-minas holandês tem a missão de proteger as infraestruturas submarinas da região.

Após os recentes danos em vários cabos de energia e telecomunicações, a Otan lançou esta operação em meio à tensão crescente entre a Rússia e os países ocidentais, agravada pela adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança.