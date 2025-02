México analisa ampliar demanda judicial contra fábricas de armas americanas

O governo mexicano acusa as fabricantes americanas de negligência na venda de armas que acabam nas mãos dos cartéis mexicanos, o que, segundo Sheinbaum, levaria a uma nova acusação de suposta cumplicidade com grupos terroristas.

"Se decretassem os grupos do crime organizado como terroristas, então teríamos que ampliar a demanda nos Estados Unidos, como já reconheceu o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 74% das armas dos grupos criminosos vêm" deste país, afirmou a presidente mexicana em sua coletiva de imprensa matinal.

"Como ficam as fabricantes e as distribuidoras diante este decreto? Talvez, não sei, os advogados estejam vendo, mas podem ser cúmplices", alertou.

O governo mexicano reluta em declarar os grupos do crime organizado como organizações terroristas, por considerar que isto abriria a porta para a "interferência" americana.

Na quinta-feira, o jornal The New York Times noticiou que o Departamento de Estado dos EUA classificará os grupos criminosos de México, Colômbia, El Salvador e Venezuela como organizações terroristas, como parte de um decreto do presidente Donald Trump contra estas facções.