Leipzig fica no 0 a 0 com Augsburg e é 4º colocado na Bundesliga

O RB Leipzig sofreu um grande tropeço em sua corrida para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao empatar em 0 a 0 nesta sexta-feira (14) na visita ao Augsburg, no jogo que abriu a 22ª rodada da Bundesliga.

Apesar do amplo repertório de opções no ataque, o time do leste da Alemanha não conseguiu marcar diante do sólido Augsburg (12º), que chegou assim ao seu sexto jogo seguido sem perder no Campeonato Alemão.