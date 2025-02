Hamas recua e mantém libertação de reféns em Gaza

Israel e Hamas concordaram em resolver o impasse que ameaçava acabar com a trégua em Gaza. Depois que caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar no enclave nesta quinta-feira, 13, o grupo terrorista recuou em sua ameaça de não libertar mais reféns e prometeu soltar os três que estavam previstos para esta sábado, 15.

Com isso, Israel indicou que pretende manter o cronograma do acordo, mas alertou que, se os três não forem libertados amanhã, retomará a guerra. A declaração do gabinete do premiê Binyamin Netanyahu encerrou três dias de impasse, após a declaração do presidente americano, Donald Trump, de que Israel deveria exigir que o Hamas libertasse todos os reféns - mais de 70 pessoas - ou encerrar a trégua, o que contradiz o acordo que o próprio enviado de Trump ajudou a mediar, que estipula a libertação gradual dos sequestrados.