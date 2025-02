Getafe vence Girona (2-1) e se afasta da zona de rebaixamento do Espanhol

Com estes três pontos, a equipe 'azulón' da periferia de Madri ocupa a décima primeira posição com 30 pontos, um a menos que o adversário desta sexta na abertura da 24ª rodada da LaLiga.

O Getafe deu um passo gigante rumo à salvação ao vencer, nesta sexta-feira (14), fora de casa, o Girona (2-1), em partida do Campeoanto Espanhol, na qual o volante venezuelano Yangel Herrera marcou um gol para os catalães e depois foi expulso.

A equipe comandada pelo técnico José Bordalás abriu o placar logo aos 3 minutos com um chute rasteiro do meio-campista nigeriano Christantus Uche.

Yangel Herrera, que também joga na seleção venezuelana, empatou no início do segundo tempo (54') com uma cabeçada após um escanteio, mas, pouco depois, Borja Mayoral aproveitou um rebote na área para dar os três pontos ao 'Geta' (62').

Herrera foi para o vestiário mais cedo devido ao cartão vermelho direto recebido após uma entrada dura no tornozelo de Ramón Terrats (73').

O atacante colombiano Yáser Asprilla, que entrou em campo no segundo tempo, tentou empatar com um chute forte de pé esquerdo, mas o goleiro visitante defendeu.