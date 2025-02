Exército israelense diz que se prepara para se retirar do Líbano

O Exército israelense está preparado para se retirar do território libanês e transferir as áreas ocupadas ao Exército libanês dentro dos prazos estabelecidos no acordo de cessar-fogo com mediação franco-americana, segundo um alto funcionário da segurança israelense.

"Seguimos mobilizados conforme o acordo" e "estamos trabalhando estreitamente com os Estados Unidos para garantir que a transferência de responsabilidades ao Exército libanês ocorra dentro dos prazos previstos", declarou esse funcionário sob condição de anonimato.