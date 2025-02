EUA: Pentágono prepara possíveis cortes de custos para Doge

Membros do Doge são esperados no Departamento de Defesa já nesta sexta-feira, 14, disseram autoridades americanas de defesa. O Pentágono recebeu uma lista de funcionários do Doge designados para o departamento, mas não a divulgou publicamente, acrescentaram.

Em uma tentativa de se antecipar ao que podem ser cortes drásticos do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), do bilionário Elon Musk, algumas partes das forças armadas estão preparando listas de armas que há muito tempo queriam cancelar, mas não conseguiram aprovar pelos legisladores que buscam proteger os gastos em seus distritos.

Mas o Doge ainda precisa lidar com um orçamento tão grande e complexo quanto o do Departamento de Defesa. O departamento emprega três milhões de soldados e civis e tem um orçamento superior a US$ 800 bilhões, o que representa pelo menos 12% do orçamento federal de US$ 6,75 trilhões.