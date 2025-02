Dois mortos e mais de 40 feridos após queda de ponte no Peru

Pelo menos duas pessoas morreram e 41 ficaram feridas nesta sexta-feira quando um ônibus e um carro caíram em um rio após o desabamento de uma ponte no norte do Peru, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na Ponte Chancay, 75 quilômetros ao norte de Lima, na Rodovia Pan-Americana, que liga o norte do país à capital peruana.