Colômbia tributa apostas online para auxiliar região sob violência do ELN

O governo da Colômbia expediu nesta sexta-feira (14) um decreto para tributar as apostas esportivas online e outros setores, com o objetivo de arrecadar fundos para atender uma crise humanitária na fronteira com a Venezuela, atingida pela guerrilha do ELN.

Os novos tributos estão dentro do estado de comoção interior decretado pelo presidente Gustavo Petro, depois que o grupo rebelde assassinou mais de 50 pessoas na região de Catatumbo. Após o ataque, iniciado em 16 de janeiro, mais de 50.000 pessoas foram deslocadas.