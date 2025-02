Wall Street fecha em alta com impulso do setor de tecnologia

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,77%, fechando em 44.711,43 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 1,50%, com 19.945,64, e o amplo S&P 500 subiu 1,04%, a 6.115,07.

A Bolsa de Nova York terminou a sessão em território positivo nesta quinta-feira (13), tranquila frente às notícias sobre tarifas e inflação nos Estados Unidos, e impulsionada por enormes capitalizações no setor de tecnologia.

Mas Wall Street recebeu positivamente o fato de que o plano do presidente republicano não prevê taxas imediatas.

Os investidores foram "consolados" pela ideia de que "é negociável e não entrará em vigor imediatamente", disse Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Mais cedo, dados da inflação no atacado nos EUA mostraram um aumento de 0,4% em janeiro, acima do 0,2% esperados pelos analistas, elevando a pressão após outro índice de inflação divulgado na quarta-feira, também acima do esperado.