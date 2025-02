Veículo avança contra multidão e deixa 28 feridos em Munique

"Provavelmente é um atentado. Há muitos fatores que apontam nessa direção", disse o primeiro-ministro do estado da Baviera, Markus Soeder, aos repórteres no local.

Um solicitante de asilo afegão foi preso acusado de lançar um carro contra uma multidão na cidade alemã de Munique nesta quinta-feira (13), em um incidente que deixou pelo menos 28 pessoas feridas e que as autoridades locais disseram ter sido "provavelmente um atentado".

Nas eleições, o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode obter mais de 20% dos votos, o dobro do que obteve em 2021, de acordo com as últimas pesquisas.

O subchefe da polícia local, Christian Huber, afirmou que o suspeito foi preso no local e disse que ele é um solicitante de asilo afegão de 24 anos. Mas não comentou se foi um ato voluntário ou não.

"Não posso dar mais detalhes no momento. Caberá à investigação esclarecê-los", disse ele.