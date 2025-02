Trump oferece à Índia caças de última geração e quer equilibrar balança comercial

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quinta-feira (13) vender aviões de combate de última geração para a Índia, durante reunião com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem acordou negociar para equilibrar a balança comercial.

O magnata reconhece que possui um "vínculo especial" com Modi e a Índia e, em uma demonstração de humildade pouco característica, mas irônica, elogiou Modi como um "negociador muito mais duro" do que ele.

"A partir deste ano, vamos aumentar as vendas militares para a Índia em muitos bilhões de dólares," disse Trump em coletiva de imprensa conjunta com Modi.

Musk também manteve uma reunião particular com Modi na manhã desta quinta, um encontro que gerou questionamentos sobre se o homem mais rico do mundo o fez na qualidade de membro do governo americano ou de empresário.

O primeiro-ministro indiano publicou fotos de um aperto de mãos entre ambos, com várias crianças do lado de Musk e funcionários indianos do outro.

Modi declarou mais tarde que conhece Musk desde antes de se tornar primeiro-ministro.