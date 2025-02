Trump conversa com Zelenski e Putin sobre futuro da Ucrânia

Telefonemas presidenciais foram marcados por promessas de ação imediata para o fim da guerra na Ucrânia. Trump anuncia encontro com Putin na Arábia Saudita.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, falou por telefone nesta quarta-feira (12/02) com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre "possibilidades de alcançar a paz" no país há diversos anos sob ataque russo. A conversa durou cerca de uma hora, informou o porta-voz presidencial Sergei Nikiforov. Segundo Zelenski, Trump teria partilhado com ele "pormenores" do telefonema realizado pouco antes com o mandatário russo, Vladimir Putin, e debatido os próximos passos conjuntos para deter a guerra e alcançar "uma paz duradoura e sólida". "Como disse o presidente Trump, vamos lá", escreveu o ucraniano nas redes sociais. Por sua vez, Trump afirmou que Zelenski "quer fazer a paz", quando estão prestes a se completar três anos da guerra iniciada por Putin em 24 de fevereiro de 2022. Em 2014, porém, Moscou já anexara unilateralmente a península ucraniana da Crimeia. Também nesta quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, entregou ao governo ucraniano uma proposta de acordo econômico entre os dois países, O mandatário ucraniano se reunirá na sexta-feira com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, também a fim de se preparar para uma futura reunião com Trump. Contudo para esta ainda não há data marcada, revelara Zelenski numa entrevista ao jornal britânico The Guardian. Trump e Putin: encontro na Arábia Saudita Sobre a conversa com Putin, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que ambos se comprometeram a iniciar "de imediato" negociações sobre a guerra na Ucrânia o assunto: "Acordamos trabalhar em conjunto, de forma muito próxima, inclusive visitando os países respectivos. Também concordamos que as nossas equipes iniciarão de imediato as negociações." A conversa foi anunciada com alarde como a primeiro do segundo mandato de Trump. Contudo numa entrevista publicada em 8 de fevereiro pelo diário The New York Post, ele teria revelado que já conversara com Putin sobre o fim da guerra na Ucrânia. Falando a repórteres na Casa Branca, o magnata nova-iorquino comentou ainda que ele e Putin deverão se encontrar na Arábia Saudita. Apesar de todas as gentilezas e promessas mútuas, esse súbito degelo das relações russo-americanas pode significar que a Ucrânia será deixada de fora de um eventual processo de paz. av (EFE,Lusa,AFP)