Trump cobra da imprensa devolução de financiamento federal, após investigações do Doge

"Parece que a esquerdista radical Reuters recebeu US$ 9 milhões do Departamento de Defesa para 'manipulação social em larga escala'. DEVOLVA O DINHEIRO, AGORA!", escreveu Trump. Em outra postagem, ele voltou a criticar veículos de mídia: "Por que o Politico recebeu milhões de dólares por NADA? DEVOLVAM O DINHEIRO AOS CONTRIBUINTES! Quanto o falido New York Times pagou? É esse dinheiro que está mantendo o jornal aberto?", questionou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu publicamente que veículos de imprensa devolvam valores recebidos por meio de financiamentos de departamentos do governo federal. As cobranças foram feitas em postagens na Truth Social , sua rede social. Segundo o republicano, os pagamentos à mídia foram descobertos pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), liderado por Elon Musk. "ELES ESTÃO COMPRANDO A IMPRENSA", declarou Trump.

Elon Musk também comentou o assunto em seu perfil no X. "A Reuters recebeu milhões de dólares do governo dos EUA para 'manipulação social em larga escala'. É literalmente o que está escrito na ordem de pagamento. Eles são uma completa fraude", afirmou o bilionário.

Nesta semana, Trump e Musk defenderam, em coletiva na Casa Branca, as ações investigativas conduzidas pelo Doge para reduzir gastos federais. Musk alegou que todas as medidas são "públicas e transparentes", apesar de as iniciativas terem gerado questionamentos sobre sua legalidade nos EUA.

Nesta semana, Trump defendeu a interferência do Doge no Tesouro americano. No X, Musk indicou que o Federal Reserve (Fed) poderá ser alvo de auditoria do departamento que comanda, argumentando que a autoridade monetária não está acima da fiscalização do Doge. "Todas as partes do governo devem ser totalmente transparentes e responsáveis perante o povo. Nenhuma exceção", escreveu Musk.