Rubio espera que acordo sobre minerais da Ucrânia reembolse 'contribuinte americano'

"Parte desse dinheiro será destinado a reembolsar o contribuinte americano pelos bilhões de dólares que foram gastos ali", acrescentou. Outra "parte será reinvestida de novo na Ucrânia para reconstruir" o país, detalhou.

No início de fevereiro, Trump, que é crítico do dinheiro gasto com a Ucrânia, sugeriu que queria acesso às terras raras do país europeu como condição para manter o apoio a Kiev.

A Ucrânia tem importantes recursos de lítio e titânio, que são fundamentais para a alta tecnologia, incluindo os veículos aeroespaciais e elétricos.