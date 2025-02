Presidente do PSG é indiciado em caso sobre abuso de poder corporativo na França

A justiça francesa acusou o presidente do Paris-Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, de cumplicidade em abuso de poder em relação às votações dos acionistas de uma empresa, informou nesta quinta-feira (13) uma fonte próxima ao caso.

Al-Khelaïfi foi acusado no dia 5 de fevereiro de cumplicidade na suposta compra de votos e de prejudicar a liberdade de sufrágio devido a uma alteração na votação de um fundo de investimento do Catar no conselho de administração do grupo Lagardère em 2018, acrescentou uma fonte judicial.