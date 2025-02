Petróleo sofre ligeira queda enquanto aguarda possíveis diálogos de paz na Ucrânia

As cotações do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira (13), enquanto os operadores avaliam as perspectivas de paz na Ucrânia, e no mesmo dia em que o preço do gás europeu sofreu uma forte desvalorização.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em abril cedeu 0,21%, sendo cotado a 75,02 dólares.